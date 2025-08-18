Губернатор Самарской области выразил соболезнования жителям Рязанской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области, где на одном из предприятий произошло возгорание.

"Выражаю глубочайшие соболезнования жителям Рязанской области. Ужасная трагедия. Сегодня в Рязанской области день траура. От себя лично и всех жителей нашего региона выражаю искренние соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил и терпения близким погибших.

При необходимости готовы оказать любую поддержку", - написал губернатор в своем Телеграм-канале.

ЧП произошло в пятницу, 15 августа, в производственном цехе предприятия в пос. Лесной. На территории Шиловского района ввели режим ЧС. По данным МЧС России, на данный момент известно о 154 пострадавших, из них 20 погибших.

На 3 тыс. кв. м разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей. Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим.