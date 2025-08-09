Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов с Днем физкультурника.
"Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны физкультурного движения и любители спорта! Сегодня вся наша страна отмечает День физкультурника.
Здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью жизни все большего числа жителей Самарской области. Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, ежегодно растет.
Поддержка и развитие спорта - одна из приоритетных задач регионального правительства. Особый акцент будет сделан на укреплении спортивной инфраструктуры, ориентированной на развитие массового и адаптивного спорта, который служит инструментом социализации, в том числе ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции.
Мощный импульс развитию физкультуры и спорта, спортивной и транспортной инфраструктуры региона придает подготовка и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" - одного из главных событий в жизни российского спорта.
По решению президента России В.В.Путина в этом году форум проводится в Самаре. Для нас это уникальная возможность представить Самарскую область как традиционно мощный спортивный регион, сделать спорт более доступным для каждого самарца, независимо от места жительства и ограничений по здоровью.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам позитивного настроя, бодрости, здоровья и успеха во всех начинаниях! Живите спортом, занимайтесь спортом - и все у вас получится", - сказал глава региона.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка