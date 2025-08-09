16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов с Днем физкультурника

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов с Днем физкультурника.

"Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны физкультурного движения и любители спорта! Сегодня вся наша страна отмечает День физкультурника.

Здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью жизни все большего числа жителей Самарской области. Количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, ежегодно растет.

Поддержка и развитие спорта - одна из приоритетных задач регионального правительства. Особый акцент будет сделан на укреплении спортивной инфраструктуры, ориентированной на развитие массового и адаптивного спорта, который служит инструментом социализации, в том числе ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции.  

Мощный импульс развитию физкультуры и спорта, спортивной и транспортной инфраструктуры региона придает подготовка и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" - одного из главных событий в жизни российского спорта.  

По решению президента России В.В.Путина в этом году форум проводится в Самаре. Для нас это уникальная возможность представить Самарскую область как традиционно мощный спортивный регион, сделать спорт более доступным для каждого самарца, независимо от места жительства и ограничений по здоровью.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам позитивного настроя, бодрости, здоровья и успеха во всех начинаниях! Живите спортом, занимайтесь спортом - и все у вас получится", - сказал глава региона.

