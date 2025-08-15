Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками образовательного интенсива по развитию БАС "Архипелаг-2025"

16+
МОСКВА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В москвском инновационном центре "Сколково" в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" проходит проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025". В нем участвуют делегации из различных регионов России и представители зарубежных стран. В четверг, 14 августа, с командой Самарской области встретился губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Архипелаг-2025" - это главное событие года по запуску новых рынков, инициатив и отраслей (дроносфера, ближний космос, биотех), а также масштабный интенсив для проектов, определяющих будущее этих отраслей. В программе интенсива - экспертные лекции, мастерские и дискуссии, тестирование технологических решений и отработка сценариев применения беспилотных систем. В числе участников - руководители стартапов, вузов и компаний, которые работают в сфере новых технологий.

В состав команды Самарской области, одной из самых многочисленных на "Архипелаге", вошли представители регионального правительства, компаний производителей и эксплуатантов БАС, ведущих вузов. Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с делегацией, узнал, как проходит интенсив, пообщался с опытными разработчиками БАС и молодыми специалистами.

Также глава региона осмотрел стенд Самарской области, где представлены БАС, их комплектующие и системы, разработанные резидентами НПЦ БАС "Самара" и технопарка "Жигулевская долина, различными компаниями и университетами. Общаясь с разработчиками, Вячеслав Федорищев интересовался, какая им нужна помощь. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что производителям нужно активно работать в направлении поиска заказчиков. "Новые рынки сбыта - это возможность развивать ваш проект. Со своей стороны, тоже будем вам в этом помогать", - сказал губернатор.

По ряду самарских разработчиков БАС Вячеслав Федорищев сразу дал поручения профильным руководителям правительства Самарской области по оказанию поддержки.

В рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" состоялась пленарная сессии "Дронификация экономики: барьеры и перспективы". В ней приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев был приглашен для выступления на пленарной сессии с докладом. Глава региона озвучил ряд важнейших предложений и инициатив по развитию отрасли БАС. В частности, он объявил о беспрецедентных мерах поддержки для разработчиков беспилотных систем - полностью обнулить в Самарской области всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации.

"Самарская область - один из чемпионов по развитию беспилотных технологий. Другие регионы во многом ориентируются на Самару. Многое еще предстоит пройти, но то, что создана производственная и научная база, - это большой плюс", - отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

