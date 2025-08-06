Вячеслав Федорищев встретился с новым митрополитом Феодосием

В среду, 6 августа, состоялась первая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с вновь избранным епископом Самарским и Новокуйбышевским Феодосием. Это событие стало знаковым шагом в укреплении сотрудничества между региональными властями и Русской Православной Церковью в сфере духовно-нравственного воспитания, социальной поддержки и развития молодежных инициатив.
"Самарская область исторически славится своими традициями межконфессионального мира и духовного единства. Уверен, что под руководством владыки Феодосия наше взаимодействие выйдет на новый уровень, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Митрополит Феодосий выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул: "Для меня большая честь служить на Самарской земле, где так сильны традиции православной веры и гражданского согласия. Я открыт к диалогу и готов к совместной работе с властями региона во благо всех жителей. Наши приоритеты — это помощь нуждающимся, воспитание молодежи и сохранение культурного наследия".
Стороны обсудили развитие паломничества, поддержку социальных программ и проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление общественных связей и многое другое.
Напомним, 24 июля по итогам заседания Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение о назначении Преосвященнейшего епископа Феодосия (Чащина) главой Самарской митрополии. Епископ Феодосий, ранее управлявший Нижнетагильской епархией, освобожден от своих прежних обязанностей и возглавил духовное окормление Самарской области.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка