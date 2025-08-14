Федорищев и Немов обсудили возведение гимнастического центра в Тольятти

В четверг, 14 августа, губернатор Вячеслав Федорищев в Москве на базе представительства Самарской области провел встречу с Алексеем Немовым, заслуженным мастером спорта РФ, четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике. Стороны обсудили задачи по реализации проекта "Немов-центр".
Губернатор подчеркнул: принято окончательное решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти. "И для города, и для всей области это радостное событие, проект очень долгожданный, он обсуждался годами, все его давно ждут — у нас есть все возможности перейти к делу", — отметил он.
"Очень большая профессиональная школа наших самарских гимнастов сейчас тренируется в хороших условиях, но мы должны создать лучшие. Причем условия для развития не только спортивной составляющей, но и зрелищной, чтобы к нам приезжали на крупные спортивные мероприятия, соревнования", — сказал Вячеслав Федорищев.
Как считает глава региона, нужно прорабатывать детали проекта "на опережение", чтобы, открывшись, центр был лучшим спортивным гимнастическим объектом.
"Действительно, уже с 1996 года мы ждем этот спортивный объект, который будет объединять и популяризировать мой вид спорта, давший мне возможности и путевку в жизнь. Уверен, что, когда это будет воплощено, мы еще увидим много чемпионов, но самое главное — чтобы этот объект приносил людям пользу, потому что наш город и наша самарская земля это заслужили. Очень рад, что сегодня есть возможность это обсудить с вами, — обратился Алексей Немов к губернатору. — Я готов помогать всем, чем смогу".
На встрече Вячеслав Федорищев сообщил о планах областного правительства заложить первый камень в строительство "Немов-центра" в ноябре текущего года — в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".
Напомним, XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в Самарской области в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина при поддержке правительства России. Определены сроки проведения — 5–7 ноября 2025 года.
