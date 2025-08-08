16+
Банки Финансы

Состоялась рабочая встреча председателя ПСБ с руководством Самарской области

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В ходе рабочего визита в Самарскую область глава ПСБ Петр Фрадков провел встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым, обсудив вопросы, касающиеся поддержки региональной экономики, а также социально значимых для области проектов.

Фото: предоставлено ПСБ

Затем в составе делегации, Петр Фрадков совместно с губернатором и министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым посетили крупнейшее предприятие региона — КуйбышевАзот. Гости ознакомились с технологическими возможностями, осмотрели основные производственные цеха и встретились с генеральным директором Александром Герасименко.

"Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых тем свидетельствуют о поступательном развитии сотрудничества ПСБ и Самарской области, направленном на поддержку инвестиционной и социально-экономической сфер региона. Мы поддерживаем региональные инфраструктурные проекты и готовы рассмотреть новые инициативы области. ПСБ обладает обширным опытом реализации таких проектов в различных субъектах нашей страны", — отметил по итогам визита Петр Фрадков.

"ПСБ — наш давний и надежный партнер. Вместе мы реализуем проекты в самых разных сферах. Банк поддерживает наши ключевые предприятия и их коллективы, участвует в модернизации спортивной инфраструктуры региона. Предложили наши новые социальные инициативы. Со своей стороны гарантирую всестороннюю поддержку со стороны правительства Самарской области", — подытожил Вячеслав Федорищев.

Петр Фрадков также принял участие в совместном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность", Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению.

