Завершилось длившееся 10 лет банкротство банка "Волга-Кредит"

Завершена процедура банкротства банка "Волга-Кредит" (ВКБ). Причиной для принятия такого решение стало отсутствие у кредитной организации "имущества и средств" для дальнейшего погашения долгов перед кредиторами. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС (КАД ВАС). Решение принято Арбитражным судом Самарской области 26 ноября.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка, его задолженность перед кредиторами составляет 7,45 млрд рублей. При этом удовлетворены эти требования лишь на 10,88%, или 811,47 млн рублей.

Правда, стоит отметить, что в рамках программы страхования вкладов клиентам банка было выплачено 6,58 млрд рублей.

Напомним, Банк России отозвал у ВКБ лицензию 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. кредитная организация была признана банкротом.

Балансовая стоимость основных средств и иного имущества банка (за исключением амортизации) по состоянию на дату открытия конкурсного производства составляла 210,7 млн руб., или 2,5% от общей балансовой стоимости его активов. В результате торгов было продано 16 объектов коммерческой недвижимости, акции, банковское оборудование и прочая техника, 24 автомобиля, четыре гаража и машино-места с землей под ними. В результате в конкурсную массу было перечислено 181,4 млн рублей.

За время процедуры банкротства конкурсным управляющим было предъявлено 213 исков о взыскании задолженности в общей сложности на 16,6 млрд руб., из которых полностью или частично было удовлетворено 187 исков на 15,79 млрд рублей.

Также в рамках банкротства ВКБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении более 1,7 млрд рублей. Виновными по нему еще в 2021 г. были признаны 10 человек, в том числе экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Ее приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В октябре 2025 г. стало известно о вынесении приговора по этому делу еще в отношении двух бывших сотрудниц банка. Им было назначено обвинение в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, однако от наказания они были освобождены в связи с его фактическим отбытием во время нахождения под следствием.

С этих сотрудниц, как и с 10 других фигурантов этого дела, суд постановил солидарно взыскать более 1,7 млрд рублей в пользу ВКБ, а также отдельно с Татьяны Ерилкиной было взыскано 272 млн рублей.