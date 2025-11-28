16+
Банки Финансы

Завершилось длившееся 10 лет банкротство банка "Волга-Кредит"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Завершена процедура банкротства банка "Волга-Кредит" (ВКБ). Причиной для принятия такого решение стало отсутствие у кредитной организации "имущества и средств" для дальнейшего погашения долгов перед кредиторами. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС (КАД ВАС). Решение принято Арбитражным судом Самарской области 26 ноября.

Фото: Архив «ВН»

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка, его задолженность перед кредиторами составляет 7,45 млрд рублей. При этом удовлетворены эти требования лишь на 10,88%, или 811,47 млн рублей. 

Правда, стоит отметить, что в рамках программы страхования вкладов клиентам банка было выплачено 6,58 млрд рублей. 

Напомним, Банк России отозвал у ВКБ лицензию 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. кредитная организация была признана банкротом. 

Балансовая стоимость основных средств и иного имущества банка (за исключением амортизации) по состоянию на дату открытия конкурсного производства составляла 210,7 млн руб., или 2,5% от общей балансовой стоимости его активов. В результате торгов было продано 16 объектов коммерческой недвижимости, акции, банковское оборудование и прочая техника, 24 автомобиля, четыре гаража и машино-места с землей под ними. В результате в конкурсную массу было перечислено 181,4 млн рублей. 

За время процедуры банкротства конкурсным управляющим было предъявлено 213 исков о взыскании задолженности в общей сложности на 16,6 млрд руб., из которых полностью или частично было удовлетворено 187 исков на 15,79 млрд рублей. 

Также в рамках банкротства ВКБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении более 1,7 млрд рублей. Виновными по нему еще в 2021 г. были признаны 10 человек, в том числе экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Ее приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В октябре 2025 г. стало известно о вынесении приговора по этому делу еще в отношении двух бывших сотрудниц банка. Им было назначено обвинение в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, однако от наказания они были освобождены в связи с его фактическим отбытием во время нахождения под следствием. 

С этих сотрудниц, как и с 10 других фигурантов этого дела, суд постановил солидарно взыскать более 1,7 млрд рублей в пользу ВКБ, а также отдельно с Татьяны Ерилкиной было взыскано 272 млн рублей.

