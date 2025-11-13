16+
Банки Финансы

Искусственный интеллект поможет продлевать ОСАГО в разы быстрее

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер запустил первого в России ИИ-агента, который поможет быстро оформить и оплатить обязательное автострахование. ИИ-агент на базе нейросетевой модели ГигаЧат отслеживает срок действия договора ОСАГО, оформленного на маркетплейсе банка, и предупреждает, когда его надо продлить.

После этого искусственный интеллект анализирует предложения 15 страховых компаний-партнёров и помогает выбрать лучшее. Сбер представил ИИ-агента по ОСАГО в преддверии международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").

Общение с ИИ-агентом проходит в чате приложения СберБанк Онлайн — алгоритм отвечает за несколько секунд. Прямо в чате можно и оплатить полис. Удобно, что реквизиты, данные карты и водителей заполнять не нужно — они подтянутся автоматически из предыдущего полиса. А ещё ИИ-агент умеет общаться со страховыми компаниями — участниками маркетплейса Сбера. Если возникнут вопросы о ценах или других аспектах полисов, он сам выяснит нюансы и вернётся с ответом.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"ОСАГО — самый массовый страховой продукт. Поскольку подключать защиту нужно каждый год, важно упростить процесс. В этом году на маркетплейсе Сбера водители заключили более миллиона договоров ОСАГО, причём многие пользуются сервисом уже несколько лет. Благодаря ГигаЧат продлить полис можно меньше чем за минуту — достаточно написать несколько сообщений в чат и подтвердить свой выбор. Пока ИИ-агентом могут пользоваться только действующие клиенты нашего маркетплейса, но уже в следующем году он будет доступен и тем, кто на площадке впервые".

