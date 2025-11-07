16+
АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Агентство АКРА улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по кредитному рейтингу НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех), подтвердив его на уровне AА-(RU). Ключевыми факторами сохранения высокого рейтинга стали устойчивый бизнес-профиль банка, сильная позиция по капиталу, консервативный риск-профиль, а также адекватные показатели фондирования и ликвидности.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Эксперты АКРА отметили, что НОВИКОМ занимает сильные позиции в банковской системе России и играет значимую роль для акционера — Госкорпорации Ростех. Как ключевое звено финансового центра материнской структуры, НОВИКОМ осуществляет комплексное обслуживание и кредитование предприятий, входящих в контур Госкорпорации.

В то же время НОВИКОМ системно закрепляется на позиции универсального банка и обеспечивает комплексное сопровождение крупнейших промышленных предприятий страны. Доминирующую часть ссудного портфеля организации составляют кредиты компаний, работающих в ключевых отраслях реального сектора отечественной экономики. НОВИКОМ также предоставляет банковские продукты их сотрудникам.

Согласно оценке АКРА, НОВИКОМ демонстрирует сильные позиции по капиталу. Они обусловлены выполнением нормативных показателей достаточности с запасом и способностью к генерации капитала благодаря прибыли, стабильно получаемой с 2017 года. С 2020 года банк выплачивает дивиденды акционеру.

Высокие позиции НОВИКОМа в банковской системе и его роль в развитии материнской структуры отражает устойчивая оценка бизнес-профиля банка. НОВИКОМ отличается сильным брендом и адекватной системой корпоративного управления и стратегического планирования.

Об эффективности основной операционной деятельности банка свидетельствует то, что среднее отношение операционных расходов к доходам (cost to income, CTI) остается низким. При этом чистая процентная маржа (net interest margin, NIM) банка превышает показатели сопоставимых кредитных организаций, говорится в отчете АКРА.

"Стратегия развития НОВИКОМа, утвержденная нашими акционерами, предусматривает укрепление позиций универсального банка, глубоко интегрированного в финансовую систему Госкорпорации Ростех. Изменение прогноза по рейтингу на "позитивный" свидетельствует о том, что банк обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного выполнения поставленных задач. Данное решение будет способствовать дальнейшему повышению эффективности вложений акционера в капитал банка, наращиванию объема активов и росту эффективности операционной деятельности. Благодаря этому мы продолжим разрабатывать и предлагать наилучшие условия финансирования для предприятий высокотехнологичных отраслей российской промышленности", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

