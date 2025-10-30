16+
НОВИКОМ поддерживает социальные инициативы Нижегородской области

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) признан победителем конкурса на предоставление финансирования Министерству финансов Нижегородской области. Денежные средства в размере 1 млрд рублей направлены на решение текущих задач в сфере социальной политики.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Инициативы Нижегородской области в этой сфере недавно были отмечены на самом высоком государственном уровне. В регионе реализуется программа регионального материнского (семейного) капитала. Для эффективного выполнения задач по развитию социальной инфраструктуры, повышению качества жизни и поддержке семей с детьми Нижегородская область привлекает дополнительное финансирование, в том числе при участии банка НОВИКОМ.

Дочерний банк Госкорпорации Ростех сотрудничает с крупнейшими предприятиями Нижегородской области с 2011 года, предоставляя им оптимальные финансовые решения для развития производства. Кроме того, НОВИКОМ проводит планомерную работу по поддержке работников промышленных предприятий. Банк разработал ряд продуктов, которые позволяют существенно снизить затраты на повседневные нужды или крупные покупки. Например, социально-платежная карта дает доступ к программам лояльности и многочисленным скидкам, а участие в программе "Развитие" позволяет сотрудникам существенно снизить финансовую нагрузку при решении жилищного вопроса.

"Партнерство НОВИКОМа и Правительства Нижегородской области — пример эффективного взаимодействия банковского сектора и органов власти, направленного на благо жителей региона. Благодаря таким инициативам создаются оптимальные условия для устойчивого развития территорий и повышения качества социальной инфраструктуры", — отметила управляющий филиалом банка НОВИКОМ в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

