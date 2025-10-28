Каждая вторая точка Почта Банка уже доступна клиентам под брендом ВТБ

ВТБ проводит ребрендинг более 2 200 точек обслуживания Почта Банка. Процесс охватит 83 региона России и завершится к середине следующего года. Это позволит клиентам по всей стране получить доступ к расширенному числу банковских продуктов и сервисов под новым брендом.

До февраля 2026 года все точки продаж приобретут фирменные цвета ВТБ. Продолжается ребрендинг банкоматной сети Почта Банка: четверть устройств уже переведены в систему ВТБ.

"Благодаря интеграции с ВТБ клиенты Почта Банка получают доступ к передовым банковским продуктам: это и вклады с повышенной ставкой, и новые кредитные программы, и кешбэк рублями за повседневные покупки. Развитая сеть выездных менеджеров обеспечит доступ к финансовым сервисам в любое время и в любом месте. В наших планах — непрерывно развивать все форматы обслуживания. Это не только возможность решать финансовые вопросы на территории Почты России, но и персональная консультация в универсальном банковском отделении или доступ к банку 24/7 через удобное мобильное приложение", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года. Уже сегодня в этих отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ: дебетовую или кредитную карту, вклад или накопительный счет, подключить программу лояльности или "Семейный банк", подать заявку на автокредит или ипотеку, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.