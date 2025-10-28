16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ тестирует субсидии в цифровых рублях для фермеров Каждая вторая точка Почта Банка уже доступна клиентам под брендом ВТБ ВТБ запустил видеоконсультации на русском жестовом языке У ОТП Банка премиальный клиентский сервис ВТБ: альтернативные платежи займут половину безналичного рынка к 2026 году

Банки Финансы

Каждая вторая точка Почта Банка уже доступна клиентам под брендом ВТБ

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ проводит ребрендинг более 2 200 точек обслуживания Почта Банка. Процесс охватит 83 региона России и завершится к середине следующего года. Это позволит клиентам по всей стране получить доступ к расширенному числу банковских продуктов и сервисов под новым брендом.

До февраля 2026 года все точки продаж приобретут фирменные цвета ВТБ. Продолжается ребрендинг банкоматной сети Почта Банка: четверть устройств уже переведены в систему ВТБ.

"Благодаря интеграции с ВТБ клиенты Почта Банка получают доступ к передовым банковским продуктам: это и вклады с повышенной ставкой, и новые кредитные программы, и кешбэк рублями за повседневные покупки. Развитая сеть выездных менеджеров обеспечит доступ к финансовым сервисам в любое время и в любом месте. В наших планах — непрерывно развивать все форматы обслуживания. Это не только возможность решать финансовые вопросы на территории Почты России, но и персональная консультация в универсальном банковском отделении или доступ к банку 24/7 через удобное мобильное приложение", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Процесс интеграции двух банков завершится в мае 2026 года. Уже сегодня в этих отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ: дебетовую или кредитную карту, вклад или накопительный счет, подключить программу лояльности или "Семейный банк", подать заявку на автокредит или ипотеку, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2