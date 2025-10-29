16+
Виталий Украинский рассказал о ключевых трендах в управлении рисками

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках деловой программы Russia Risk Conference 2025 состоялась дискуссионная insight-сессия "Тренды, вызовы и перспективы финансового сектора: управление рисками и стратегическое планирование". Спикером сессии выступил Виталий Украинский, Заместитель Председателя Правления, Директор Дивизиона по управлению рисками ОТП Банка, который поделился экспертным взглядом на текущую ситуацию и дал прогнозы на будущее.

Виталий Украинский охарактеризовал прошедший период как интересный год, время больших вызовов и гибкого планирования. Кроме того, он коснулся темы ключевых рисков 2025 года, выделив кредитный риск, риск кибербезопасности и мошенничества, а также процентный риск банковской книги. Он отметил, что банк контролирует свой риск-аппетит за счет своевременной корректировки риск-профиля своего бизнеса.

Определённым вызовом эксперт назвал операционный риск, связанный с мошенничеством, в частности, с социальной инженерией и кражей аккаунтов клиентов. Кроме того, он отметил, что процентный риск также видится существенно значимым в свете динамики ключевой ставки и тех эффектов, которые она оказывает на балансы банков и на то, как чувствуют себя контрагенты.

Говоря о прогнозах, Виталий Украинский заявил, что стоимость риска на рынке в 2026 году останется примерно равной 2025 году или будет незначительно расти. Он объяснил это двумя факторами: повышением риск-аппетита банков, которые так или иначе уходят в кредитование заемщиков с более высоким базовым риском, и ростом самого кредитного риска. Спикер обратил внимание на увеличение числа банкротств физических лиц, отметив, что в структуре просрочки от 25% до 30% приходится на банкротства. "Эти цифры были гораздо меньше год или два назад, здесь явный рост", — отметил он. В связи с этим спикер спрогнозировал, что по просрочке, сформировавшейся в 2024–2025 годах, параметры взыскания будут ниже. При этом он допустил, что по коротким розничным кредитам, включая POS-кредиты, ситуация может остаться стабильной.

