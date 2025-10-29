Авиастроителям стали доступны льготные продукты банка НОВИКОМ

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) заключил соглашение о присоединении к программе "Развитие" с крупнейшим авиационным предприятием Дальнего Востока. Благодаря этому сотрудникам одного из ведущих вертолетостроительных предприятий России доступны кредитные и ипотечные продукты банка на льготных условиях.

С одним из ключевых предприятий аэрокосмической отрасли страны НОВИКОМ сотрудничает с 2020 года. На предприятии уже несколько лет реализуется зарплатный проект банка.

Мотивационная программа "Развитие" разработана НОВИКОМом совместно с Госкорпорацией Ростех с целью укрепления кадрового потенциала российской промышленности. Проект направлен на поощрение сотрудников, предоставляя им доступ к льготным ставкам по ипотеке и другим кредитным продуктам банка.

На особые условия кредитования могут претендовать победители корпоративных премий и производственных конкурсов, инженеры и наставники, высокопрофессиональные молодые специалисты. В начале прошлого года этот список был расширен — в него вошли работники, завершившие участие в программе "Доброволец" или службу по мобилизации, а также сотрудники, направляемые в служебные командировки в зону проведения СВО.

"НОВИКОМ помогает руководителям внедрять дополнительные механизмы поддержки работников, тем самым вносит значительный вклад в укрепление кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей промышленности. Благодаря программе "Развитие" работодатели получают в свое распоряжение эффективный мотивационный инструмент, а самые ценные сотрудники — возможность быстрее и комфортнее решать свои жизненные задачи", — отметила управляющий дополнительным офисом Новосибирского филиала банка НОВИКОМ Марина Торенко.

"Эффективность работы предприятия напрямую зависит от мотивации работников. Участие в программе "Развитие" позволит нам предложить коллективу реальные финансовые преимущества, а также поддержит профессиональный и личностный рост сотрудников. Благодаря такой поддержке работники смогут уверенно планировать свое будущее и рассчитывать на стабильность в настоящем", — отметил генеральный директор авиационного предприятия.

На сегодняшний день к программе "Развитие" присоединилось уже 313 предприятий по всей стране. Ее особыми условиями воспользовались более 3 тыс. работников промышленности, тысяча из которых улучшила свои жилищные условия.