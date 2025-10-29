16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: драйверами развития экономики России станут инфраструктура, технологии и сектор услуг Виталий Украинский рассказал о ключевых трендах в управлении рисками ВТБ Мои Инвестиции: пространство для снижения ключевой ставки сохраняется Сбер представил уникальный функционал: чаевые и отзывы — за один платёж Авиастроителям стали доступны льготные продукты банка НОВИКОМ

Банки Финансы

ВТБ: драйверами развития экономики России станут инфраструктура, технологии и сектор услуг

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На пленарной сессии "Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее" в рамках инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань" старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин обозначил ключевые направления, которые будут определять экономический рост России в ближайшие годы.

"Мы видим, что в фокусе с точки зрения инвестиций и привлечения финансирования находятся те отрасли, которые Президент РФ обозначил как приоритетные на следующие 5–7 лет", — отметил Дмитрий Средин.

Среди таких направлений он выделил модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры, достижение технологического суверенитета, развитие трудосберегающих технологий и рост сектора услуг.

До 2030 года на обновление коммунальной инфраструктуры планируется направить не менее 4,5 трлн рублей — это крупнейшая статья в реализации поручений Президента. Также должна быть модернизирована аэродромная инфраструктура не менее чем в 75 аэропортах страны.

Особое внимание уделяется технологическому развитию и роботизации. Россия ставит цель войти в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации.

По мере роста экономики будет развиваться и сфера услуг. В развитых странах ее доля в ВВП достигает 75%, в России этот показатель пока около 60%.

"Долгосрочные структурные темпы роста экономики РФ будут определяться этими приоритетами. Поэтому опережающими темпами будут расти обрабатывающая промышленность, инфраструктурное строительство и сектор услуг. Экономика все больше будет диверсифицироваться", — заявил Средин.

Отдельно он остановился на ситуации на рынке капитала. По словам представителя ВТБ, в России формируется широкий пул компаний, готовых к IPO, особенно в IT-секторе. Однако текущее состояние рынка заставляет эмитентов выжидать.

"Сейчас стоимость привлечения долгового финансирования и уровень ключевой ставки не позволяют получить оптимальную оценку компании при выходе на биржу. Поэтому акционеры ждут стабилизации рынка, чтобы выйти в наиболее благоприятный момент. Здесь страх и жадность балансируют друг друга", — пояснил Дмитрий Средин.

При этом он отметил устойчивый тренд — активное участие розничных инвесторов в рыночных сделках. "Частные инвесторы все больше разбираются в возможностях рынка облигаций и акций и становятся важной силой на рынке капитала", — добавил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2