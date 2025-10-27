ВТБ: "накопительный сезон" продолжается несмотря на снижение ключевой ставки

Несмотря на то что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, у розничных клиентов остается возможность войти в "накопительный сезон" и получить большой пассивный доход до конца года. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, комментируя решение регулятора в пятницу.

Рынок рублевых сбережений после замедления в августе–сентябре снова перейдет к росту в октябре–ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев — около 0,2-0,4% — но тренд на накопления продолжится.

Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении — самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев.

На этом фоне число вкладчиков продолжит расти. Например, в ВТБ только за 9 месяцев количество клиентов с накопительными продуктами выросло на 18% (+2,1 млн человек).

"Несмотря на снижение ключевой ставки, на розничном рынке продолжается "накопительный сезон". Банки даже повысили ставки по депозитам, например, в ВТБ сейчас максимальная ставка достигает 16% на 3 месяца. Это отличная возможность открыть вклад сейчас и получить выгоду уже в следующем году", — добавил Алексей Охорзин.