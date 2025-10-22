ВТБ упростил оплату коммунальных услуг — нужен только адрес

ВТБ внедрил в онлайн-банке новый сервис оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги и интернет по адресу недвижимости. Пользователям ВТБ Онлайн больше не нужно запоминать лицевые счета и реквизиты поставщиков — процесс оплаты стал еще более простым и удобным.
"Мы планомерно развиваем транзакционные сервисы в ВТБ, делая их максимально ориентированными на повседневные потребности клиентов. Новый сервис "Оплата по адресу" решает несколько ключевых задач: избавляет от необходимости хранить и искать лицевые счета, ускоряет процесс оплаты и предоставляет полную прозрачность по начислениям. Это особенно удобно для клиентов, которые управляют платежами по нескольким объектам недвижимости", — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
Новый сервис также повышает прозрачность расчетов: на странице объекта отображается информация о поставщиках услуг, а все операции по категориям "Коммунальные услуги", "Интернет и ТВ" сохраняются в истории.
Функционал доступен для клиентов ВТБ во всех регионах страны в веб-версии, и скоро станет доступен пользователям устройств на Android.
Последние комментарии
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.