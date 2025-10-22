16+
Общество

Стать участником госпрограммы долгосрочных сбережений стало ещё проще

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За последние два месяца в Самарской области долгосрочные сбережения прибавили в темпе. По состоянию на 30 сентября 2025 г. взносы по Программе долгосрочных сбережений (ПДС) увеличились еще на 2,5 млрд рублей, число договоров превысило 190 тыс., а общий объем взносов составил около 10 млрд рублей. Динамика свидетельствует о росте доверия к инструменту и готовности жителей планировать финансы на годы вперед.

С 1 октября стать участником Программы стало еще проще, теперь заключить договор участия в ПДС можно онлайн через портал "Госуслуги". На данном этапе доступ к нужной странице реализован через поиск в роботе помощнике Макс: необходимо ввести запрос "вступить в ПДС". Для подписания используется усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), которая легко оформляется в приложении "Госключ".

Возможность онлайн-оформления делает участие в ПДС более доступным. В регионе это может поддержать дальнейший прирост участников и накоплений, а также формирование "длинных" средств, используемых в долгосрочном планировании семей и экономики.

На днях на Форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что Программа долгосрочных сбережений имеет большой потенциал и ее нужно продолжать развивать. Минфин РФ совместно с Банком России прорабатывает дополнительную гарантию безопасности для детского продукта в рамках ПДС. Минфин предлагает повысить планку по сумме средств, которые будут застрахованы государством, до 4 млн рублей.

Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный продукт для формирования накоплений на долгосрочные цели, который действует с 2024 года. Сбережения формируются из личных добровольных взносов, софинансирования государства, инвестиционного дохода и других источников.

