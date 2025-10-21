Самарскому фонду капремонта выделят более 9 млрд рублей из бюджета

Фонд капитального ремонта (ФКР) Самарской области будет получать субсидии из региональной казны в течение ближайших трех лет. Средства предусмотрены проектом бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, который сейчас находится на рассмотрении губдумы.
Согласно документу, размер субсидий фонду составит:
- 2026 год — 3,5 млрд рублей;
- 2027 год — 2,6 млрд рублей;
- 2028 год — 3,1 млрд рублей.
Предназначение субсидий обозначено как "на финансовое обеспечение деятельности".
ФКР уже на протяжении нескольких лет испытывает финансовые трудности. Среди причин чиновники называли кредиты, взятые на обновление фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, отток средств из-за перевода части домов с "общего котла" на спецсчета, удорожание материалов и работ.
Организация ежегодно получает средства из областного бюджета, но решить проблемы окончательно пока не удается. В 2025 году фонду выделили субсидию в размере 2,69 млрд рублей.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!