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Преступления Происшествия

Главу самарского Фонда капремонта могут обвинить в мошенничестве

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении экс-главы местного ФКР. Такой пост занимала Ирина Лукьянова — нынешняя глава Фонда капремонта Самарской области.

По предварительной версии, в 2023 г. подозреваемая трудоустроила на должность ведущего экономиста отдела учета фондов свою дочь, которая состояла в должности до ноября 2024 г., но фактически не исполняла трудовые обязанности.

"В дальнейшем обвиняемая давала указания не осведомленным о ее преступной деятельности лицам из числа подчиненных сотрудников отдела кадров и бухгалтерии систематически отражать в графиках рабочего времени ведущего экономиста заведомо ложные сведения. На основании фиктивных документов сотруднице начислялась заработная плата", — сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Предполагаемая сумма ущерба — 620 тыс. рублей. С экс-замгендиректора ФКР Нижегородской области взяли подписку о невыезде.

Напомним, врио генерального директора самарского Фонда капремонта с 5 декабря 2024 г. стала Ирина Лукьянова. По данным ИАС Seldon.Basis, в 2009–2017 гг. она была гендиректором и совладельцем нижегородских ООО "Леди Фитнес", ООО "Рекламное Агентство Катран" и ООО "Белый лотос Поволжье".

Один из последних руководителей фонда — Александр Константинов — получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп. А его предшественник Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали руководитель строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрий Дурназаров и ряд других подрядчиков.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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