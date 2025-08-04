Главу самарского Фонда капремонта могут обвинить в мошенничестве

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении экс-главы местного ФКР. Такой пост занимала Ирина Лукьянова — нынешняя глава Фонда капремонта Самарской области.

По предварительной версии, в 2023 г. подозреваемая трудоустроила на должность ведущего экономиста отдела учета фондов свою дочь, которая состояла в должности до ноября 2024 г., но фактически не исполняла трудовые обязанности.

"В дальнейшем обвиняемая давала указания не осведомленным о ее преступной деятельности лицам из числа подчиненных сотрудников отдела кадров и бухгалтерии систематически отражать в графиках рабочего времени ведущего экономиста заведомо ложные сведения. На основании фиктивных документов сотруднице начислялась заработная плата", — сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Предполагаемая сумма ущерба — 620 тыс. рублей. С экс-замгендиректора ФКР Нижегородской области взяли подписку о невыезде.

Напомним, врио генерального директора самарского Фонда капремонта с 5 декабря 2024 г. стала Ирина Лукьянова. По данным ИАС Seldon.Basis, в 2009–2017 гг. она была гендиректором и совладельцем нижегородских ООО "Леди Фитнес", ООО "Рекламное Агентство Катран" и ООО "Белый лотос Поволжье".

Один из последних руководителей фонда — Александр Константинов — получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп. А его предшественник Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали руководитель строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрий Дурназаров и ряд других подрядчиков.