В фонде капремонта Самарской области снова сменился глава

Георгий Выводцев, ранее занимавший должность главы Фонда капремонта Самарской области, назначен врио главы Куйбышевского района Самары.

Врио генерального директора Фонда капремонта с 5 декабря стала Ирина Лукьянова. По данным ИАС Seldon.Basis, в 2009-2017 гг. она была гендиректором и совладельцем нижегородских ООО "Леди Фитнес", ООО "Рекламной Агентство Катран" и ООО "Белый лотос Поволжье".

Ранее главой Куйбышевского района был Алексей Коробков. Но недавно он возглавил Новокуйбышевск. После этого временно исполняющим обязанности главы района был назначен Андрей Корытцев, но он продержался на посту недолго.

Выводцев работал в ФКР тоже недолго. Фонд часто меняет руководителей. В июле этого года пост гендиректора ФКР покинул Павел Жданов.

Один из последних руководителей фонда - Александр Константинов - получил шесть лет колонии за коммерческий подкуп. А его предшественник Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали руководитель строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрий Дурназаров и ряд других подрядчиков.