Глава Куйбышевского района Самары может возглавить Новокуйбышевск

В отставку по собственному желанию ушел глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков. Документ с этими данными уже официально опубликован. Уточняется, что полномочия главы района прекращены с 20 ноября.

Временно исполняющим обязанности главы района назначен Андрей Корытцев.

При этом, по данным источников, кандидатура Алексея Коробкова может быть рассмотрена на должность главы Новокуйбышевска.

Коробков возглавлял район с 2019 года. До того он работал руководителем управления в региональном минэнергетики и ЖКХ.

Напомним, в сентябре 2023 г. мэр Новокуйбышевска Сергей Марков ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В качестве одной из версий причин ухода мэра назывался скандал с дракой и заявлением, которое подал на Сергея Маркова в полицию директор МБУ "Городские парки" Александр Лазарев. 30 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Исполняющим обязанности главы города тогда был назначен Владимир Никерясов.

