Новокуйбышевск остался без мэра до осени 2024 года

Второй этап конкурса на должность главы Новокуйбышевска снова не состоялся, сообщает телеграм-канал "Город Новокуйбышевск".

Третий этап конкурса пройдет только осенью 2024 года. Такая дата назначена из-за нового созыва городской думы, так как полномочия текущего заканчиваются и по регламенту не успеют провести третий этап.

Исполняющим обязанности главы города останется Владимир Никерясов.

Напомним, мэр Новокуйбышевска Сергей Марков в сентябре 2023 г. ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В качестве одной из версий причин ухода мэра назывался скандал с дракой и заявлением, которое подал на Сергея Маркова в полицию директор МБУ "Городские парки" Александр Лазарев. 30 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело.