16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевск остался без мэра до осени 2024 года Модернизированный центр занятости в Пестравском районе расширяет спектр услуг Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города Глава Богатовского района Вячеслав Киреев может перейти на работу в Ставропольский район Поделят на территории и сформулируют требования к архитектурному облику: в Самаре планируют изменить ПЗЗ

Муниципалитеты Власть и политика

Новокуйбышевск остался без мэра до осени 2024 года

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Второй этап конкурса на должность главы Новокуйбышевска снова не состоялся, сообщает телеграм-канал "Город Новокуйбышевск".

Третий этап конкурса пройдет только осенью 2024 года. Такая дата назначена из-за нового созыва городской думы, так как полномочия текущего заканчиваются и по регламенту не успеют провести третий этап.

Исполняющим обязанности главы города останется Владимир Никерясов.

Напомним, мэр Новокуйбышевска Сергей Марков в сентябре 2023 г. ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В качестве одной из версий причин ухода мэра назывался скандал с дракой и заявлением, которое подал на Сергея Маркова в полицию директор МБУ "Городские парки" Александр Лазарев. 30 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3