Новокуйбышевск остался без мэра до осени 2024 года

Второй этап конкурса на должность главы Новокуйбышевска снова не состоялся, сообщает телеграм-канал "Город Новокуйбышевск".
Третий этап конкурса пройдет только осенью 2024 года. Такая дата назначена из-за нового созыва городской думы, так как полномочия текущего заканчиваются и по регламенту не успеют провести третий этап.
Исполняющим обязанности главы города останется Владимир Никерясов.
Напомним, мэр Новокуйбышевска Сергей Марков в сентябре 2023 г. ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. В качестве одной из версий причин ухода мэра назывался скандал с дракой и заявлением, которое подал на Сергея Маркова в полицию директор МБУ "Городские парки" Александр Лазарев. 30 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
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