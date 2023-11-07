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Преступления Происшествия

В отношении бывшего главы Новокуйбышевска Сергея Маркова возбуждено уголовное дело

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новокуйбышевский СК нашел признаки состава преступления в действиях бывшего мэра города Сергея Маркова, причинившего телесные повреждения директору МБУ "Городские парки" Александру Лазареву, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в сентябре текущего года Сергей Марков ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Исполнять обязанности главы города дума Новокуйбышевска назначила заместителя Маркова по промышленности и строительству Владимира Никерясова. В этой должности он будет работать до завершения новой конкурсной процедуры назначения градоначальника.

В качестве одной из версий причин ухода мэра назывался скандал с дракой и заявлением, которое подал на Сергея Маркова в полицию директор МБУ "Городские парки" 62-летний Александр Лазарев. Заявление Лазарева по факту причиненных ему телесных повреждений поступило в отдел МВД России по городу Новокуйбышевску 1 сентября 2023 г., по нему была назначена процессуальная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ.

Очевидцы, опрошенные газетой "Город Н-ск. 2000", утверждали, что разговор главы и его подчиненного проходил в рабочей обстановке и не был похож на конфликт. Впрочем, когда Лазарев вплотную приблизился к мэру, он почему-то сразу упал. Исследованием этого инцидента и занялись полицейские Новокуйбышевска.

29 сентября материалы проверки были переданы в следственный отдел по городу Новокуйбышевску СУ СКР по Самарской области. Полиция усмотрела в действиях мэра признаки состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Санкция статьи — до 10 лет колонии, состав относится к тяжким.

4 октября 2023 г. проверочный материал был зарегистрирован в следственном отделе по городу Новокуйбышевску. 30 октября следователи СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Маркова. В настоящее время законность этого решения проверяется городской прокуратурой.

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