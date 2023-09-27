СМИ: глава Новокуйбышевска покидает пост

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на ряд осведомленных источников.
По их информации, решение об отставке принято Марковым самостоятельно и добровольно.
Сергей Марков впервые возглавил Новокуйбышевск в 2016 г., но уже в 2018-м перешел на позицию министра энергетики и ЖКХ Самарской области. В министерском кресле Марков отработал всего год и снова вернулся на пост мэра города-спутника Самары.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули