СМИ: глава Новокуйбышевска покидает пост

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков ушел в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию, сообщает "Самарское обозрение" со ссылкой на ряд осведомленных источников.

По их информации, решение об отставке принято Марковым самостоятельно и добровольно.

Сергей Марков впервые возглавил Новокуйбышевск в 2016 г., но уже в 2018-м перешел на позицию министра энергетики и ЖКХ Самарской области. В министерском кресле Марков отработал всего год и снова вернулся на пост мэра города-спутника Самары.



