Экс-главе Фонда капремонта Михаилу Архипову не удалось оспорить взыскание 36,9 млн рублей

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и не стал менять решение Кировского районного суда о взыскании 36,9 млн руб. с бывшего руководителя областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем 31 июля 2018 года. С 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.
Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.
Теперь же с экс-главы ФКР взыскивают незаконное вознаграждение.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...