Экс-главе Фонда капремонта Михаилу Архипову не удалось оспорить взыскание 36,9 млн рублей

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и не стал менять решение Кировского районного суда о взыскании 36,9 млн руб. с бывшего руководителя областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем 31 июля 2018 года. С 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.

Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Теперь же с экс-главы ФКР взыскивают незаконное вознаграждение.