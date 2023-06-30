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Экс-главе Фонда капремонта Михаилу Архипову не удалось оспорить взыскание 36,9 млн рублей Экс-сотрудник Следственного комитета оспаривает свой приговор за фальсификацию доказательств В Самаре солдат-срочник получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков в воинской части В Самарской области суд во второй раз рассматривает дело об "убийстве спицей" В Самаре в три раза снизился уровень "деловой" коррупции

Суды Происшествия

Экс-главе Фонда капремонта Михаилу Архипову не удалось оспорить взыскание 36,9 млн рублей

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и не стал менять решение Кировского районного суда о взыскании 36,9 млн руб. с бывшего руководителя областного Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем 31 июля 2018 года. С 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.

Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Теперь же с экс-главы ФКР взыскивают незаконное вознаграждение.

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