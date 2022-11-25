Экс-глава Фонда капремонта выплатит государству еще 37 млн рублей

В четверг, 24 ноября, Кировский районный суд Самары удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора области о взыскании с бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова 36,9 млн рублей.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. Мужчин обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем.

По версии следствия, с 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.

Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову - шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Самарской области, Кировский районный суд согласился с позицией прокуратуры области и взыскал в доход Российской Федерации всю сумму, полученную Архиповым в качестве коммерческого подкупа.

Решение суда в законную силу не вступило.





