Экс-глава Фонда капремонта выплатит государству еще 37 млн рублей

В четверг, 24 ноября, Кировский районный суд Самары удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора области о взыскании с бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта Михаила Архипова 36,9 млн рублей.
Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. Мужчин обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем.
По версии следствия, с 2016 по 2018 г. врио руководителя фонда Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.
Ленинский райсуд в октябре 2020 г. назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову - шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Самарской области, Кировский районный суд согласился с позицией прокуратуры области и взыскал в доход Российской Федерации всю сумму, полученную Архиповым в качестве коммерческого подкупа.
Решение суда в законную силу не вступило.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.