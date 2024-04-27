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Суды Происшествия

Экс-главе фонда капремонта Константинову дали 6 лет колонии

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Красноярского района Самарской области вынес приговор Александру Константинову по обвинению в коммерческом подкупе. Ранее он был генеральным директором Фонда капитального ремонта Самарской области.

Фото: Архив «ВН»

По версии следствия, с мая 2021 г. по август 2022 г. бывший генеральный директор НКО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" получил от четырех подрядчиков фонда стройматериалы общей стоимостью более 1,5 млн руб. за беспрепятственную приемку и своевременную оплату выполненных работ. Продукцию оплачивали предприниматели и доставляли к месту строительства дома Константинов. Кроме того, руководитель одной из фирм оплатил туристическую путевку на 32 тыс. рублей.

Константинова задерживали сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в 2022 году.

Мужчину сначала обвиняли в мошенничестве вместе с руководителем строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрием Дурназаровым (последнего отправляли под домашний арест). Предполагалось, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Дурназаров вины не признавал и доказывал, что все объемы работ не завышали, а, напротив, он даже вложил свои деньги. Кроме того, по словам подрядчика, через год после проведения работ Фонд капремонта должен был ему их оплатить. Но фонд не стал оплачивать эти работы. Общая сумма долга составила около 70 млн рублей. По данным защитников, эти деньги будут взыскивать через суды.

Еще одно обвинение такого рода предъявляли подрядчику по фамилии Шамшутдинов.

Константинов стал уже вторым главой ФКР Самарской области, который подпал под суд. Предыдущий глава ФКР Михаил Архипов получил 10 лет колонии строгого режима и штраф за "откаты" с подрядчиков.

Константинов выслушал приговор суда на этой неделе. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе суда Красноярского района Самары. Константинова также лишили права занимать некоторые должности на четырехлетний срок и назначили штраф в 1,5 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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