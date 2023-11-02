Экс-главу Фонда капремонта отправили под суд

В суд Красноярского района Самарской области направили уголовное дело Александра Константинова о коммерческом подкупе. Ранее он был генеральным директором Фонда капитального ремонта Самарской области.

"По версии следствия, в период с мая 2021 г. по август 2022 г. бывший генеральный директор некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" получил от представителей четырех организаций, подрядчиков фонда, за беспрепятственную приемку и своевременную оплату выполненных работ в качестве незаконного вознаграждения строительные материалы общей стоимостью более 1,5 млн рублей. Продукция оплачивалась предпринимателями и доставлялась непосредственно к месту строительства обвиняемым своего жилого дома. Кроме того, в числе незаконно полученных от руководителя одной из фирм услуг — оплата туристической путевки стоимостью 32 тыс. рублей", — рассказали в прокуратуре Самарской области.



Напомним, Константинова задержали сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в 2022 году. Мужчину сначала обвиняли в мошенничестве вместе с руководителем строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрием Дурназаровым (последнего отправляли под домашний арест). Предполагалось, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Дурназаров вину не признавал и доказывал, что все объемы работ не завышали, а, напротив, он даже вложил свои деньги. Кроме того, по словам подрядчика, через год после проведения работ Фонд капремонта должен был ему их оплатить. Но Фонд не стал оплачивать эти работы. Общая сумма долга составила около 70 млн рублей. По данным защитников, эти деньги будут взыскиваться через суды.

Еще одно обвинение такого рода предъявляли подрядчику по фамилии Шамшутдинов.



Интересно, что Константинов стал уже вторым главой ФКР Самарской области, который подпал под следствие. Предыдущий глава ФКР Михаил Архипов получил 10 лет колонии строго режима и штраф за "откаты" с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали Дурназаров и ряд других подрядчиков.



А недавно Фонд капремонта подвел "под статью" и самарского депутата Алексея Митрофанова. Последнего обвинили в попытке коммерческого подкупа руководства ФКР.