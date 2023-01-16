В "деле Фонда капремонта" появился третий подозреваемый и новые эпизоды

Самарский областной суд 16 января рассмотрел жалобу главы Фонда капремонта Самарской области Александра Константинова на арест. В судебном заседании стали известны и некоторые детали расследования.

Утро понедельника супруга главы Фонда капремонта Самарской области Александра Константинова встречает с адвокатом мужа на скамейке под дверью зала заседаний в Самарском областном суде. Красивая блондинка говорит юристу, что очень торопилась, чтоб успеть к 9 утра. Но заседание немного задерживают. За это время можно разглядеть, что у супруги чиновника большая квадратная сумка с крупным логотипом FENDI и характерными прозрачно-леопардовыми ручками. Оригинал такой сумочки на официальном сайте предлагают за 2950 долларов (около 200 тыс. рублей). Разумеется, можно найти в Интернете "бюджетные", но очень похожие реплики за 28 тыс. руб. (или дешевле).

В областной суд жену чиновника Александра Константинова рано утром привела попытка обжаловать его арест (и, видимо, в перспективе - желание доказать, что муж не коррупционер).

Напомним, сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями задержали Константинова в конце октября 2022 года. Мужчину отправили под арест на два месяца. Главу Фонда капремонта изначально обвинили в мошенничестве на 2,2 млн рублей. В причастности к этому мошенничеству также подозревают руководителя строительной компании "Волгарегионстрой-С" Дмитрия Дурназарова (последнего отправили под домашний арест).

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышались объемы выполненных работ. Речь пока идет о работе с одним подрядчиком, но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", - рассказывали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

14 декабря суд Железнодорожного района Самары продлил арест Константинову. Адвокат же 16 января попросил на период расследования заменить Константинову содержание под стражей на домашний арест.

Отметим, что на заседании 16 января была озвучена фамилия еще одного подозреваемого по делу - некоего Шамшудинова.

"При избрании и продлении меры пресечения приводились доказательства, что мой подзащитный совершил мошенничество в группе лиц по предварительному сговору. Суд указывает - в ходе предварительного следствия получены сведения о том, что данное преступление, все три эпизода преступной деятельности, которые вменяются, Константинов совершил в сговоре с Шамшудиновым и Дурназаровым. Вместе с тем данные лица не сообщали каких-либо фактов совершения преступления совместно с моим подзащитным", - рассказал в областном суде адвокат Константинова.

По словам защитника, суд первой инстанции ссылается на рапорт Кмртчана, но, по мнению адвоката, сотрудник органов внутренних дел "прямо заинтересован в выявлении преступления и привлечении Константинова к ответственности".

Адвокат также рассказал, что Константинов хорошо характеризуется, имеет семью и постоянное место жительства, не имеет иностранного гражданства или родственников за рубежом.

"При осуществлении деятельности на должности руководителя Фонда капремонта Константинов осуществлял взаимодействие с подрядчиками, коллективом, участвовал в распределении средств Фонда, все инкриминируемые деяния имели место при выполнении договоров с Дурназаровым и Шамшудиновым, которые являлись предпринимателями. В ходе реализации данных договоров осуществлялась коммерческая деятельность, данными лицами получалась прибыль, а со стороны Константинова осуществлялось взаимодействие в части исполнения договоров. Таким образом, я полагаю, что при выполнении работ Константиновым осуществлялась коммерческая деятельность, которая предусмотрена в деятельности некоммерческих организаций", - рассказал также облсуду адвокат.

Сам Константинов тоже выступил в зале суда - по видеосвязи, с экрана монитора на стене. Он сказал, что заинтересован в справедливости, и попросил отпустить его домой. Впрочем, суд постановил: Константинова пока оставить под стражей. А неофициальные источники утверждают: фигурантов в деле может стать и еще больше.

Интересно, что Константинов стал уже вторым главой ФКР Самарской области, который подпал под следствие. Предыдущий глава ФКР Михаил Архипов получил 10 лет колонии строго режима и штраф за "откаты" с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали Дурназаров и ряд других подрядчиков.