Экс-главе фонда капремонта Самарской области продлили арест

В среду, 14 декабря, в суд Железнодорожного района Самары явились два следователя и представитель прокуратуры. Они пришли требовать продлить содержание под стражей бывшего главы фонда капремонта Самарской области Александра Константинова еще на пару месяцев, поскольку расследование в отношении него пока продолжается.

Еще до начала судебного заседания стало известно: следователи хотят сделать его закрытым, то есть не пускать журналистов и слушателей (например, родственников), которые желали узнать детали обвинения чиновника.

"Следователь заявил ходатайство и сообщил, что собирается озвучить секретные данные", - рассказали в суде перед началом заседания.

Что за секретные данные - никто не уточнил. Но за закрытыми дверьми Константинов, судья и представители правоохранительной системы провели более трех часов. Все это время у дверей зала суда ждала решения светловолосая женщина (видимо, родственница), которая не могла скрыть волнения. Известно, что адвокат настаивал, что Константинова не нужно держать под стражей, и приводил доводы в пользу своего тезиса. Правоохранители же убеждали суд, что обвиняемый имеет знакомства и связи в Самаре и Тольятти и может надавить на свидетелей.

Напомним, Константинова задержали сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в конце октября. Мужчину отправили под арест на два месяца.

Главу Фонда капремонта изначально обвинили в мошенничестве на 2,2 млн рублей. Также подозревают в причастности к этому мошенничеству руководителя строительной компании "Волгарегионстрой - С" Дмитрия Дурназарова (последнего отправили под домашний арест).

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышали объемы выполненных работ. Пока речь идет о работе с одним подрядчиком. Но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", - рассказывали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

В итоге судья Татьяна Хохрина 14 декабря постановила - удовлетворить просьбу следователей и подержать Константинова под стражей еще некоторое время.

Интересно, что Константинов стал уже вторым главой ФКР Самарской области, который подпал под следствие. Предыдущий глава ФКР Михаил Архипов получил 10 лет колонии строго режима и штраф за "откаты" с подрядчиков. В деле Архипова фигурировали Дурназаров и ряд других подрядчиков.