Суд арестовал директора Фонда капремонта Самарской области

В Самаре суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте директора регионального фонда капремонта Александра Константинова. Об этом сообщил "Волга Ньюс" источник в силовых структурах.

"Под арест Константинова отправили до 22 декабря, на время расследования", — сообщает источник.

Напомним , главу Фонда капремонта подозревают в мошенничестве на 2,2 млн рублей. По информации Волга Ньюс, также обвинение могут предъявить главе строительной компании Дмитрию Дурнозарову.

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышали объемы выполненных работ. Пока речь идет о работе таким образом с одним подрядчиком. Но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", — рассказали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

Задержали Константинова сотрудники полицейского отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.