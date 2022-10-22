В МВД прокомментировали задержание главы Фонда капремонта

Руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области Александра Константинова подозревают в хищении 2,2 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по городу Самаре 20 октября были возбуждены два уголовных дела в отношении Константинова по ч. 3,4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Впоследствии уголовные дела объединили.

Напомним, главу Фонда капремонта задержали 21 октября. По словам источника в силовых структурах, предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышали объемы выполненных работ.