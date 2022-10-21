В Самаре полицейские задержали главу Фонда капремонта

В пятницу, 21 октября, сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями задержали главу Фонда капитального ремонта Самарской области Александра Константинова. Его подозревают в мошенничестве.
По информации "Волга Ньюс", также обвинение могут предъявить главе строительной компании Дмитрию Дурнозарову.
"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышали объемы выполненных работ. Пока речь идёт о работе таким образом с одним подрядчиком. Но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", — рассказали Волга Ньюс источники в силовых структурах.
Расследованием должны заниматься работники отдела МВД Самары. Силовики планируют выйти в суд с ходатайством об аресте Константинова.
Напомним, предыдущий глава ФКР Михаил Архипов тоже попал под уголовное дело. Его задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 года. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.
Суд назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.