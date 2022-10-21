В Самаре полицейские задержали главу Фонда капремонта

В пятницу, 21 октября, сотрудники отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями задержали главу Фонда капитального ремонта Самарской области Александра Константинова. Его подозревают в мошенничестве.

По информации "Волга Ньюс", также обвинение могут предъявить главе строительной компании Дмитрию Дурнозарову.

"Предполагается, что при ремонте домов "по бумагам" завышали объемы выполненных работ. Пока речь идёт о работе таким образом с одним подрядчиком. Но есть версия, что таким образом могли работать и с другими подрядчиками", — рассказали Волга Ньюс источники в силовых структурах.

Расследованием должны заниматься работники отдела МВД Самары. Силовики планируют выйти в суд с ходатайством об аресте Константинова.

Напомним, предыдущий глава ФКР Михаил Архипов тоже попал под уголовное дело. Его задержали вместе с братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 года. По версии следствия, с 2016 по 2018 г. Михаил Архипов через брата получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн руб. за приемку работ и перечисление оплаты.

Суд назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., Алексею Архипову — шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.