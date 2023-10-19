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Преступления Происшествия

Депутат Алексей Митрофанов хочет выйти из СИЗО

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, Самарский областной суд приступил к рассмотрению жалобы на арест депутата совета Самарского района и представителя партии "Справедливая Россия" Алексея Митрофанова.

Политика ранее обвинили по двум статьям УК. Во-первых, его подозревают в попытке коммерческого подкупа. Во-вторых, Митрофанову вменили статью 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств").

Напомним, по предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать незаконное вознаграждение заместителю руководителя Фонда капитального ремонта.

"Деньги предназначались за то, чтобы организацию не внесли в "черный список". Организация занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", - сообщил источник Волга Ньюс.

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

Депутат Митрофанов недавно уже фигурировал в скандальной ситуации. По имеющимся на текущий момент данным, 17 января 2023 г. он якобы инициировал конфликт с врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым в кафе и продолжил агрессивные действия в его адрес на улице.

Андреев был вынужден защищаться - сообщалось, что врио министра действовал "в состоянии крайней необходимости, выразившейся в реализации им права на самооборону". Андреев также говорил, что до инцидента в кафе ему и его семье угрожали.

19 октября в областном суде Митрофанов и его адвокат Булюсин были очень недовольны присутствием журналиста. Защитник депутата даже потребовал сделать процесс закрытым.

"Идут еще судебные процессы сейчас, публикации в Интернете носят необъективный характер. Любые публикации, связанные с моим доверителем, могут навредить ему", - заявил Булюсин.

Впрочем, суд подтвердил, что процесс открытый, а адвокат в своем ходатайстве не указал оснований для проведения закрытого заседания.

Сразу после этого Митрофанов, который участвовал в разбирательстве по видеоконференцсвязи, заявил, что заседание нельзя продолжить, указав причиной свое плохое самочувствие. Рассмотрение жалобы "эссэра" перенесли на неделю.

Как удалось выяснить журналисту Волга Ньюс, еще один процесс Митрофанова, о котором заявил адвокат Булюсин, должен идти в судебном участке №28 Ленинского района. Там Митрофанову грозит ответственность за прошлый скандал - потасовку с представителем министерства.

"Заседание назначили на 30 октября в 14:00", - уточнили в судебном участке №28.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

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