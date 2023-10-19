Депутат Алексей Митрофанов хочет выйти из СИЗО

В четверг, 19 октября, Самарский областной суд приступил к рассмотрению жалобы на арест депутата совета Самарского района и представителя партии "Справедливая Россия" Алексея Митрофанова.

Политика ранее обвинили по двум статьям УК. Во-первых, его подозревают в попытке коммерческого подкупа. Во-вторых, Митрофанову вменили статью 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств").

Напомним, по предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать незаконное вознаграждение заместителю руководителя Фонда капитального ремонта.

"Деньги предназначались за то, чтобы организацию не внесли в "черный список". Организация занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", - сообщил источник Волга Ньюс.

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

Депутат Митрофанов недавно уже фигурировал в скандальной ситуации. По имеющимся на текущий момент данным, 17 января 2023 г. он якобы инициировал конфликт с врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым в кафе и продолжил агрессивные действия в его адрес на улице.

Андреев был вынужден защищаться - сообщалось, что врио министра действовал "в состоянии крайней необходимости, выразившейся в реализации им права на самооборону". Андреев также говорил, что до инцидента в кафе ему и его семье угрожали.

19 октября в областном суде Митрофанов и его адвокат Булюсин были очень недовольны присутствием журналиста. Защитник депутата даже потребовал сделать процесс закрытым.

"Идут еще судебные процессы сейчас, публикации в Интернете носят необъективный характер. Любые публикации, связанные с моим доверителем, могут навредить ему", - заявил Булюсин.

Впрочем, суд подтвердил, что процесс открытый, а адвокат в своем ходатайстве не указал оснований для проведения закрытого заседания.

Сразу после этого Митрофанов, который участвовал в разбирательстве по видеоконференцсвязи, заявил, что заседание нельзя продолжить, указав причиной свое плохое самочувствие. Рассмотрение жалобы "эссэра" перенесли на неделю.

Как удалось выяснить журналисту Волга Ньюс, еще один процесс Митрофанова, о котором заявил адвокат Булюсин, должен идти в судебном участке №28 Ленинского района. Там Митрофанову грозит ответственность за прошлый скандал - потасовку с представителем министерства.

"Заседание назначили на 30 октября в 14:00", - уточнили в судебном участке №28.