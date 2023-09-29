В Самаре задержали депутата Алексея Митрофанова

В пятницу, 29 сентября, суд в Самаре должен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения для депутата Самарского райсовета Алексея Митрофанова. Его подозревают в даче взятки в Фонд капитального ремонта.

По предварительной версии, Митрофанов через родственницу пытался передать взятку заместителю руководителя Фонда капитального ремонта. Женщину "приняли" силовики на выходе из фонда.

"Деньги предназначались за то, чтоб организацию не внесли в "черный список". Организация занималась капремонтом домов, но нарушила сроки сдачи", - сообщил источник Волга Ньюс.

Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

Депутат Митрофанов совсем недавно уже фигурировал в скандальной ситуации. По имеющимся на текущий момент данным, 17 января 2023 г. он якобы инициировал конфликт с врио министра имущественных отношений региона Игорем Андреевым в кафе и продолжил агрессивные действия в его адрес на улице.

Андреев был вынужден защищаться - позже суд установил, что врио министра действовал "в состоянии крайней необходимости, выразившейся в реализации им права на самооборону". Андреев также говорил, что до инцидента в кафе ему и его семье угрожали.