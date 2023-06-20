Самарский Фонд капремонта обратился за субсидиями

Фонд капремонта Самарской области вновь попросил денег из областного бюджета, но депутаты губернской думы решили повременить с очередными субсидиями до тех пор, пока ФКР совместно с министерством энергетики и ЖКХ региона не изложат внятную программу выхода из кризисной ситуации. Такое решение было принято на заседании профильного комитета во вторник, 20 июня.

От имени фонда выступали врио генерального директора Александр Трещёв и исполняющий обязанности первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин, которые доложили о ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Вопросы у депутатов вызвал предлагаемый проект решения регионального правительства о финансовой поддержке ФКР из областного бюджета для обеспечения выполнения плановых показателей по ремонту МКД.

По информации министерства, причина создавшейся ситуации — уход домов на спецсчета.

Плановый показатель оттока средств в этом направлении только в текущем году составил порядка 800-850 млн рублей. Но если в прошлом году была предусмотрена компенсация из областного бюджета в размере 600 млн рублей, то в этом году деньги на подобные расходы в бюджете оказались не заложены.

Все это приводит к падению темпов исполнения программы — из 2477 домов, нуждающихся в ремонтных работах, в 2022 году было сделано только 927.

Плановый показатель исполнения под фактическую собираемость на этот год — порядка 1100 МКД, для чего планируется собрать 4,09 млрд рублей. При этом плановые показатели почти в два раза превышают фактические возможности.

Совокупные средства, которыми фонд располагает на этот год — 5,5 млрд рублей. Дефицит средств составляет 2,4 млрд рублей, "перекатываясь" из года в год, несмотря на то, что текущая областная поддержка уже составила 1,135 млрд рублей.

Депутаты решили отложить решение вопроса на второе полугодие. За это время ФКР и минЖКХ должны подготовить долгосрочный прогноз и конкретные предложения для выравнивания ситуации, т. к. постоянно предоставлять субсидии из областной казны, не имея ясной картины, не представляется возможным. Также была поднята тема "отрезанных" от программы домов с 70% износом, по которым обещали подготовить отдельную программу, но до сих пор о ней ничего не слышно.

Напомним, что по результатам прошлогодней проверки аудиторы областной Счетной палаты установили, что предоставленные в 2020–2021 годах субсидии за счет средств областного бюджета не помогли ФКР достигнуть запланированных результатов. Более того, было допущено нецелевое расходование субсидии.