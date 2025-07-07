В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи

В 2025 г. в отремонтированных домах культуры Самарской области откроются 11 мини-кластеров — современные площадки для творчества, общения и самореализации молодежи.
Мини-кластеры станут центрами притяжения для подростков и молодежи (14–35 лет), предлагая современные форматы досуга — от мастер-классов и интеллектуальных игр до музыкальных студий и медиапространств.
Их создание стало возможным благодаря национальному проекту "Семья" и региональной программе "Культурные люди", которая включает четыре ключевых направления: "Культурные пространства", "Культурный потенциал", "Культурные инициативы" и "Культурный старт".
Для успешной реализации программы в Самарской области укрепили материально-техническую базу — за последние годы в регионе отремонтировали более 50 объектов культуры, оснастили оборудованием 75 учреждений и открыли свыше 36 модельных библиотек. Новые арт-кластеры появятся в Кинеле, Октябрьске, Похвистнево, Сызрани, а также в Алексеевском, Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.
В Алексеевском районе, в местном доме культуры, появится молодежное креативное пространство "Моя локация" — это современное, многофункциональное поле, включающее в себя площадку "Территория развлечений", "Интеллектуальное пространство" и медиацентр "Новый взгляд". Благодаря программе "Культурные люди", новое пространство укомплектуют современные оборудованием и инструментами. Специалисты готовы предложить молодым актуальные форматы — от мастер-классов до брейн-рингов и квартирников. "Основной целевой аудиторией станут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, — рассказал директор Алексеевского РДК Александр Яков. — На базе этого пространства будем тесное сотрудничать с активистами "Движение первых" и другими добровольческими организациями района. Кроме того, уже думаем над созданием резидентской программы и партнерскими проектами с местными предпринимателями".
В МКДЦ Большечерниговского района появится пространство для "МУЗ.ЛАБ: творческая лаборатория для молодежи" — репетиционная база для создания ВИА и музыкальной группы поп — и рок направленности, с возможностью записи медиаконтента в звукозаписывающей студии. Арт-кластер начнет работать уже в августе. "Специально создаем это пространство как альтернативу для творческой молодежи, которая могла бы играть здесь свою, авторскую музыку, в тех направлениях, которые им интересны, — отметила Наталья Суворова, руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики Большечерниговского района. — Уже приобрели по программе "Культурные люди" для ребят все необходимое — от инструментов до звукозаписывающего оборудования".
Первоочередной задачей региональной культурной политики является модернизация инфраструктуры отрасли культуры. Основными механизмами ее реализации служат федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" и региональная программа "Культурные люди", разработанная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, которая откроет новые возможности для развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году в новых творческих пространствах будут работать театральные и ремесленные мастерские, игровые галереи, репетиционные и студии звукозаписи.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.