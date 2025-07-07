В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи

В 2025 г. в отремонтированных домах культуры Самарской области откроются 11 мини-кластеров — современные площадки для творчества, общения и самореализации молодежи.

Мини-кластеры станут центрами притяжения для подростков и молодежи (14–35 лет), предлагая современные форматы досуга — от мастер-классов и интеллектуальных игр до музыкальных студий и медиапространств.

Их создание стало возможным благодаря национальному проекту "Семья" и региональной программе "Культурные люди", которая включает четыре ключевых направления: "Культурные пространства", "Культурный потенциал", "Культурные инициативы" и "Культурный старт".

Для успешной реализации программы в Самарской области укрепили материально-техническую базу — за последние годы в регионе отремонтировали более 50 объектов культуры, оснастили оборудованием 75 учреждений и открыли свыше 36 модельных библиотек. Новые арт-кластеры появятся в Кинеле, Октябрьске, Похвистнево, Сызрани, а также в Алексеевском, Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.

В Алексеевском районе, в местном доме культуры, появится молодежное креативное пространство "Моя локация" — это современное, многофункциональное поле, включающее в себя площадку "Территория развлечений", "Интеллектуальное пространство" и медиацентр "Новый взгляд". Благодаря программе "Культурные люди", новое пространство укомплектуют современные оборудованием и инструментами. Специалисты готовы предложить молодым актуальные форматы — от мастер-классов до брейн-рингов и квартирников. "Основной целевой аудиторией станут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, — рассказал директор Алексеевского РДК Александр Яков. — На базе этого пространства будем тесное сотрудничать с активистами "Движение первых" и другими добровольческими организациями района. Кроме того, уже думаем над созданием резидентской программы и партнерскими проектами с местными предпринимателями".

В МКДЦ Большечерниговского района появится пространство для "МУЗ.ЛАБ: творческая лаборатория для молодежи" — репетиционная база для создания ВИА и музыкальной группы поп — и рок направленности, с возможностью записи медиаконтента в звукозаписывающей студии. Арт-кластер начнет работать уже в августе. "Специально создаем это пространство как альтернативу для творческой молодежи, которая могла бы играть здесь свою, авторскую музыку, в тех направлениях, которые им интересны, — отметила Наталья Суворова, руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики Большечерниговского района. — Уже приобрели по программе "Культурные люди" для ребят все необходимое — от инструментов до звукозаписывающего оборудования".

Первоочередной задачей региональной культурной политики является модернизация инфраструктуры отрасли культуры. Основными механизмами ее реализации служат федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" и региональная программа "Культурные люди", разработанная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, которая откроет новые возможности для развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году в новых творческих пространствах будут работать театральные и ремесленные мастерские, игровые галереи, репетиционные и студии звукозаписи.