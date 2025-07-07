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Молодежная политика Общество

В Самаре обсудили подготовку к Молодежному форуму ПФО "иВолга"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошло расширенное совещание по вопросам организации и проведения в 2025 г. Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, представители профильных ведомств и дирекции форума.
В этом году "иВолга" пройдет с 24 по 29 июля на Фестивальной поляне Мастрюковских озер. Мероприятие соберет 1400 участников из всех регионов ПФО и других городов России в возрасте от 14 до 35 лет. Также ожидается приезд федеральных экспертов и гостей.

Открывая совещание, Олег Машковцев отметил, что поддержка и развитие талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений в стране. В Самарской области знаковым событием является форум "иВолга", а интерес молодых людей к участию в нем растет из года в год. Об этом свидетельствуют и результаты заявочной кампании: в текущем году свое желание принять участие в событии выразили более 28 тыс. граждан из 88 регионов Российской Федерации. Конкурс на место составил 20 человек.

"Форум "иВолга" — не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодежной политики и одно из ключевых событий в линейке Росмолодежь.Форумы. Именно здесь рождаются решения, которые позже становятся точками роста в регионах. Мы видим высокий уровень подготовки, межведомственное взаимодействие и уверены, что форум пройдет на достойном уровне", — подчеркнул заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

С приветственным словом также выступил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Он напомнил, что форум давно стал традиционным для региона.

"Для Самарской области "иВолга" — важная ежегодная работа с молодежью. Мы гордимся тем, что в течение многих лет наш форум входит в число самых востребованных в стране, традиционно демонстрируя высокий конкурс на участие. Самарская область готова обеспечить все условия для его успешного проведения" — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
В ходе совещания участники заслушали подробные доклады по всем направлениям подготовки форума. Дирекция представила актуальное состояние инфраструктуры: готовность установки палаточного городка, монтаж инженерных сетей, установка санитарных зон, благоустройство территории и функционирование инклюзивного городка. Также были обсуждены вопросы транспортной логистики: организация прибытия и размещения делегаций, движение трансферов и координация штабов на въезде.

Отдельный блок был посвящен содержательной программе форума. Презентована образовательная модель, включая основные тематические профили, программа "Время действовать!" и культурно-патриотический минимум. Подробно рассмотрена сюжетная игровая модель, по которой будут идти все участники — от треков до культурных мероприятий.

Большой интерес вызвала презентация культурно-досуговой программы: были представлены концепции окружных конкурсов — от фестиваля песни и конкурса шатров до турнира по дворовым видам спорта и фестиваля диджеинга. Обсуждались механизмы вовлечения всех делегаций в творческую активность.
"Подготовка к форуму ведется поэтапно, с четким пониманием всех задач. Мы видим большую вовлеченность федеральной дирекции, региональной команды и наших партнеров. Дирекция форума демонстрирует высокую организованность, оперативность и умение работать на результат. Именно в такой связке — слаженно и в постоянной коммуникации — мы обеспечим проведение форума на максимально высоком уровне", — поделился министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам безопасности и медицинского сопровождения. Были озвучены меры по обеспечению правопорядка, действия силовых структур на Поляне, размещение постов охраны, маршруты эвакуации, готовность круглосуточного медицинского пункта, а также контроль со стороны Роспотребнадзора.

"Мы осознаем высокую степень ответственности и особую роль форума "иВолга" как точки притяжения молодежных инициатив. Именно поэтому так важно, чтобы площадка была безопасной, современной, удобной и по-настоящему значимой для каждого участника. В этом году мы усилили патриотический и ценностный акценты, которые проходят через всю образовательную и культурную программы. Это наш вклад в формирование зрелого, ответственного гражданина", — добавила директор форума Кристина Гнатюк.

Расширенное совещание по вопросам организации и проведения в 2025 г. Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" прошло в рамках семинар-совещания Дирекции и организаторов форума, которое стартовало 3 июля на базе Молодежного многофункционального центра Самарской области, где встретилась форумная команда, в которую вошли представители более чем восьми субъектов Российской Федерации. Встреча была направлена на то, чтобы участники команды познакомились, синхронизировали планы и договорились о совместных действиях для эффективной организации форума. Отдельное внимание было уделено вопросам сопровождения участников, работе службы кураторов и вожатых, вопросам аккредитации и сопровождения участников до и во время форума. Формат позволил не только выстроить общий план, но и создать атмосферу командной сплоченности перед началом работы на Поляне.

Традиционно "иВолга" пройдет в формате автономного полевого лагеря с подготовленной инфраструктурой и элементами безбарьерной среды.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В программе форума насыщенная образовательная программа, мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия.

Участники будут распределены по семи тренинговым профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". На форуме пройдет два конкурса: первый — грантовый конкурс Росмолодежь.Гранты, второй — конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, где у каждого участника будет возможность подать заявку и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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