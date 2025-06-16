"Т Плюс" заменит участок теплосети по улице Первомайской в Самаре

В рамках подготовки города к зиме компания "Т Плюс" модернизирует участок теплосети в районе пересечения улицы Первомайской и проспекта Ленина. В связи с этим с 13 июня здесь будет временно изменена схема автомобильного движения.
Для минимизации неудобств улицу Первомайскую будут перекрывать поэтапно, ограничивая движение автотранспорта следующим образом:
— с 06:00 13 июня до 08:00 23 июня — перекрытие улицы Первомайской от дома № 80 по улице Полевой (Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной), в этот период временно выведут из эксплуатации участок в районе перекрестка улицы Первомайской/проспекта Ленина (в направлении "из города"), трамвайное полотно, а после разделительной полосы по проспекту Ленина будут недоступными для проезда первая и часть второй полосы этой автодороги;
— с 08:00 23 июня до 07:00 30 июня — перекрытие половины проезжей части на перекрестке проспекта Ленина/улицы Первомайской (в направлении движения к улице Полевой, по четной стороне проспекта Ленина) до дороги-дублера проспекта Ленина.
Схема дорожного движения утверждена администрацией города. "Т Плюс" обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.
Теплоэнергетики призывают жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт самарцев ближайшей зимой. Также "Т Плюс" напоминает жителям о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей. Ни в коем случае не заходить за сигнальные ограждения и не сдвигать их с места! Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!