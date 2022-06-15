Сорванные планы и необоснованные выплаты: аудиторы проверили областной Фонд капремонта

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" систематически срывал планы по ремонту многоквартирных домов: за 2020 год доля таких МКД составила 62%, за 2021 год - 73%, а сами работы в ряде случаев проводились некачественно. Однако это не помешало некоторым работникам ФКР начислять себе необоснованную заработную плату. Выявленные факты нарушений опубликовала Счетная палата Самарской области в среду, 15 июня.
Аудиторы установили, что даже предоставленные в 2020-2021 годах субсидии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области за счет средств областного бюджета не помогли ФКР достигнуть запланированных результатов. Более того, было допущено нецелевое расходование субсидии.
Нарушалось и законодательство об охране памятников культуры - в трех домах, являющихся объектами культурного наследия, велись ремонтные работы при отсутствии на то разрешения.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности фонда аудиторы признали удовлетворительными, несмотря на то что общий объем дебиторской задолженности собственников помещений в МКД по уплате взносов за капитальный ремонт по состоянию на 31 декабря 2021 г. составил 1,7 млрд рублей.
Опережающими темпами (114,9%) растет и задолженность юридических лиц - за счет собственников помещений, находящихся в федеральной собственности. При этом регоператор не обладает полной информацией обо всех собственниках помещений в МКД, что влияет на качество претензионно-исковой работы.
ФКР также превысил объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, то есть фактически фонд принимает обязательства, не обеспеченные требуемым объемом средств.
Отчет о проверке будет направлен губернатору, депутатам областного парламента и в прокуратуру Самарской области. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и управление государственной охраны объектов культурного наследия региона будут проинформированы, а в сам фонд внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается