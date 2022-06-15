Сорванные планы и необоснованные выплаты: аудиторы проверили областной Фонд капремонта

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" систематически срывал планы по ремонту многоквартирных домов: за 2020 год доля таких МКД составила 62%, за 2021 год - 73%, а сами работы в ряде случаев проводились некачественно. Однако это не помешало некоторым работникам ФКР начислять себе необоснованную заработную плату. Выявленные факты нарушений опубликовала Счетная палата Самарской области в среду, 15 июня.

Аудиторы установили, что даже предоставленные в 2020-2021 годах субсидии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области за счет средств областного бюджета не помогли ФКР достигнуть запланированных результатов. Более того, было допущено нецелевое расходование субсидии.

Нарушалось и законодательство об охране памятников культуры - в трех домах, являющихся объектами культурного наследия, велись ремонтные работы при отсутствии на то разрешения.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности фонда аудиторы признали удовлетворительными, несмотря на то что общий объем дебиторской задолженности собственников помещений в МКД по уплате взносов за капитальный ремонт по состоянию на 31 декабря 2021 г. составил 1,7 млрд рублей.

Опережающими темпами (114,9%) растет и задолженность юридических лиц - за счет собственников помещений, находящихся в федеральной собственности. При этом регоператор не обладает полной информацией обо всех собственниках помещений в МКД, что влияет на качество претензионно-исковой работы.

ФКР также превысил объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, то есть фактически фонд принимает обязательства, не обеспеченные требуемым объемом средств.

Отчет о проверке будет направлен губернатору, депутатам областного парламента и в прокуратуру Самарской области. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и управление государственной охраны объектов культурного наследия региона будут проинформированы, а в сам фонд внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.