В Шенталинском районе госпитализировали подростка, попавшего в ДТП

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В пятницу, 4 июля, на 3-м км дороги Шентала-Челно-Вершины в Шенталинском районе слетел с трассы и перевернулся Kia Rio, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.