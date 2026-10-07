В Сызрани госпитализирован водитель иномарки, въехавший в "Газель"

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В среду, 7 октября, около 9:25 на 914 км трассы М-5 в Сызранском районе произошло попутное столкновение "Газели" и Toyota.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"