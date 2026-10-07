Три подростка пострадали в ДТП с "перевертышем" в Шенталинском районе

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Во вторник, 6 октября, в Шенталинском районе на 13 км дороги Шентала - Азеево в 21:10 19-летний парень на ВАЗ-21101 не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

Фото: ГУ МВД по Самарской области