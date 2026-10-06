В Тольятти молодой мотоциклист попал под колеса Renault Duster

В понедельник, 5 октября, в 14:45 в Центральном районе Тольятти 36-летняя женщина за рулем Renault Duster, двигаясь по ул. Мира в направлении ул. Ушакова, в районе дома № 62, на регулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении мотоциклу без регистрационного знака под управлением 24-летнего мужчины. Мотоциклист двигался по "встречке".

В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта, он доставлен в больницу.