Два человека госпитализированы после массового ДТП на Красной Глинке

В понедельник, 5 октября, в Красноглинском районе Самары в 14:59 водитель УАЗ Patriot с прицепом столкнулся с автобусом НЕФАЗ-5299.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло напротив дома 1а на ул. Лесной: водитель внедорожника на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте создал помеху для автобуса.

После столкновения автобус выехал на "встречку" и столкнулся с Kia Sportage. От удара иномарку отбросило вправо на припаркованный автомобиль Lada Vesta.

62-летний водитель Kia и его 20-летний пассажир госпитализированы.