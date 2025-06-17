В Самарской области создадут площадки для крупногабаритного мусора

Правительство Самарской области прорабатывает решение проблемы складирования крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

"Здесь вызов посложнее, чем наладить работу мусоровозов. Для вывоза КГО работают ломовозы и портальные погрузчики под контейнеры-лодочки. На некоторых площадках перевозчики сталкиваются с тем, что баки пусты, а площадка завалена битым кирпичом, старой мебелью, ветками деревьев... Эти отходы не должны появляться на контейнерных площадках, и регоператор не обязан их вывозить. Но и оставлять их мы не можем. Они вывозятся силами муниципалитетов по договору с подрядными организациями", - сообщил министр.

Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО" Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

По его словам, с этой проблемой ведомство работает по трем направлениям:

"Первое - передали беспрецедентную субсидию в муниципалитеты, которые должны организовать контейнерные площадки с учетом потребностей в приеме КГО. Эти площадки будут не в каждом дворе, конечно, но в зоне доступности. Второе - информируем жителей о том, какие отходы и куда нужно складировать. И третье - работа с нарушителями, с тем, кто думает, что может себе позволить сбросить строительный мусор на контейнерную площадку. Правонарушения фиксируются как правоохранителями, так и активными гражданами. В целом, поддержание порядка - это общая задача органов власти, регоператора и самих жителей. Без сознательного отношения никакая новая инфраструктура не поможет. Важно понимать, что контейнерная площадка - это не свалка, куда можно сгрузить все имеющиеся отходы".