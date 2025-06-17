В Самарской области создадут площадки для крупногабаритного мусора

Правительство Самарской области прорабатывает решение проблемы складирования крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.
"Здесь вызов посложнее, чем наладить работу мусоровозов. Для вывоза КГО работают ломовозы и портальные погрузчики под контейнеры-лодочки. На некоторых площадках перевозчики сталкиваются с тем, что баки пусты, а площадка завалена битым кирпичом, старой мебелью, ветками деревьев... Эти отходы не должны появляться на контейнерных площадках, и регоператор не обязан их вывозить. Но и оставлять их мы не можем. Они вывозятся силами муниципалитетов по договору с подрядными организациями", - сообщил министр.
По его словам, с этой проблемой ведомство работает по трем направлениям:
"Первое - передали беспрецедентную субсидию в муниципалитеты, которые должны организовать контейнерные площадки с учетом потребностей в приеме КГО. Эти площадки будут не в каждом дворе, конечно, но в зоне доступности. Второе - информируем жителей о том, какие отходы и куда нужно складировать. И третье - работа с нарушителями, с тем, кто думает, что может себе позволить сбросить строительный мусор на контейнерную площадку. Правонарушения фиксируются как правоохранителями, так и активными гражданами. В целом, поддержание порядка - это общая задача органов власти, регоператора и самих жителей. Без сознательного отношения никакая новая инфраструктура не поможет. Важно понимать, что контейнерная площадка - это не свалка, куда можно сгрузить все имеющиеся отходы".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!