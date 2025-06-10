"РКС-Самара" обновляют главный канализационный коллектор города

Специалисты "РКС-Самара" закончили работы на двух крупных участках одной из основных канализационных магистралей города — главном Безымянском коллекторе (ГБК). Через него стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского районов перекачиваются на городские очистные канализационные сооружения.

Работы находились под личным контролем главы г. о. Самара Ивана Носкова. Специалисты ресурсного предприятия регулярно встречались с жителями, обсуждали текущие работы, учитывали пожелания. Сейчас на участке завершается благоустройство.

Было промыто более 500 м трубы диаметром 1200 мм, обновлен участок длиной 1225 м около СНТ "Ракитовка" и участок длиной 624 м около СНТ "Дачница". Также построено 19 новых камер для обслуживания коммуникаций.

Работы велись в сложных условиях: на глубине 6–7 метров, при постоянном поступлении стоков. Для их перекачивания с помощью насосных установок были смонтированы байпасные линии.

Сотрудники "РКС-Самара" в течение нескольких лет поэтапно обновляют канализационную магистраль. Труба была заложена в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии от стоков. Кроме того, появились новые жилые районы, возрастает нагрузка на сети, со временем пропускной способности трубы становится недостаточно. Рекордные паводки 2023 и 2024 гг. резко увеличили заиливание коллектора. Заменить разом весь коллектор (протяжённость — почти 38 км) невозможно, поэтому работы идут поэтапно.

На сегодняшний день обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской, ул. Ставропольской, ул. Донской. Сейчас ведутся работы по замене участков коллектора в п.Управленческий, 16 кв. Постепенная перекладка значительно улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах.