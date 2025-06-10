"РКС-Самара" обновляют главный канализационный коллектор города

Специалисты "РКС-Самара" закончили работы на двух крупных участках одной из основных канализационных магистралей города — главном Безымянском коллекторе (ГБК). Через него стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского районов перекачиваются на городские очистные канализационные сооружения.
Работы находились под личным контролем главы г. о. Самара Ивана Носкова. Специалисты ресурсного предприятия регулярно встречались с жителями, обсуждали текущие работы, учитывали пожелания. Сейчас на участке завершается благоустройство.
Было промыто более 500 м трубы диаметром 1200 мм, обновлен участок длиной 1225 м около СНТ "Ракитовка" и участок длиной 624 м около СНТ "Дачница". Также построено 19 новых камер для обслуживания коммуникаций.
Работы велись в сложных условиях: на глубине 6–7 метров, при постоянном поступлении стоков. Для их перекачивания с помощью насосных установок были смонтированы байпасные линии.
Сотрудники "РКС-Самара" в течение нескольких лет поэтапно обновляют канализационную магистраль. Труба была заложена в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии от стоков. Кроме того, появились новые жилые районы, возрастает нагрузка на сети, со временем пропускной способности трубы становится недостаточно. Рекордные паводки 2023 и 2024 гг. резко увеличили заиливание коллектора. Заменить разом весь коллектор (протяжённость — почти 38 км) невозможно, поэтому работы идут поэтапно.
На сегодняшний день обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской, ул. Ставропольской, ул. Донской. Сейчас ведутся работы по замене участков коллектора в п.Управленческий, 16 кв. Постепенная перекладка значительно улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!