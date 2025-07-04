За один день - от хлама к порядку: субботник на Вольской

Команда Павла Новикова и активисты партии "Новые люди" преобразили запущенный двор в Советском районе.
Масштабный субботник прошел сегодня на улице Вольской, №№ 21, 23 и 25 в Советском районе Самары. Организаторами выступили команда общественной организации "Самарская площадь" во главе с Павлом Новиковым совместно с активистами партии "Новые люди".
Жители домов долгие годы жаловались на катастрофическое состояние дворовой территории и футбольного поля. По их словам, двор превратился в настоящие джунгли: поросль высотой с человеческий рост, горы мусора и хлама, упавшие ветки деревьев...
В 9:30 утра к месту проведения субботника прибыла бригада рабочих со спецтехникой. За несколько часов работы территория преобразилась до неузнаваемости. Только мусора было вывезено несколько десятков мешков - целый самосвал.
"Мы показываем на деле, что значит работать для людей. Когда видишь благодарность жителей, понимаешь - это и есть настоящая общественная работа", - прокомментировал результаты субботника Павел Новиков.
На следующей неделе планируется продолжение работ с участием активистов и местных жителей. В программе - обновление лакокрасочного покрытия детских площадок и завоз песка в песочницы по просьбам горожан.
Жители выразили благодарность организаторам за конкретную помощь в решении многолетних проблем благоустройства.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!