За один день - от хлама к порядку: субботник на Вольской

Команда Павла Новикова и активисты партии "Новые люди" преобразили запущенный двор в Советском районе.

Масштабный субботник прошел сегодня на улице Вольской, №№ 21, 23 и 25 в Советском районе Самары. Организаторами выступили команда общественной организации "Самарская площадь" во главе с Павлом Новиковым совместно с активистами партии "Новые люди".

Жители домов долгие годы жаловались на катастрофическое состояние дворовой территории и футбольного поля. По их словам, двор превратился в настоящие джунгли: поросль высотой с человеческий рост, горы мусора и хлама, упавшие ветки деревьев...

В 9:30 утра к месту проведения субботника прибыла бригада рабочих со спецтехникой. За несколько часов работы территория преобразилась до неузнаваемости. Только мусора было вывезено несколько десятков мешков - целый самосвал.

"Мы показываем на деле, что значит работать для людей. Когда видишь благодарность жителей, понимаешь - это и есть настоящая общественная работа", - прокомментировал результаты субботника Павел Новиков.

На следующей неделе планируется продолжение работ с участием активистов и местных жителей. В программе - обновление лакокрасочного покрытия детских площадок и завоз песка в песочницы по просьбам горожан.

Жители выразили благодарность организаторам за конкретную помощь в решении многолетних проблем благоустройства.