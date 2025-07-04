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Общество

В Самаре до 12 июля перекроют улицу Клиническую

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 23:59 4 июля до 23:59 11 июля изменится схема организации дорожного движения по ул. Клинической в связи с работами по реконструкции тепловых сетей, сообщает городской дептранс.

В этот период участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда. Однако сохранится возможность заездов на внутриквартальные территории, к жилым домам — как со стороны улицы Мичурина, так и со стороны улицы Коммунистической.

Трамвайные пути на время модернизации теплосетевого объекта демонтируют, в связи с чем трамваи №№ 3, 15, 18 будут следовать по измененным маршрутам:

— маршрут № 3 — от ул. Чапаевской через железнодорожный вокзал до автостанции "Аврора";

— маршрут № 15 — от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал до ул. Чапаевской; 

— маршрут № 18 — от Постникова оврага через ул. Арцыбушевскую и железнодорожный вокзал до автостанции "Аврора".

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