В Самаре до 12 июля перекроют улицу Клиническую

В Самаре с 23:59 4 июля до 23:59 11 июля изменится схема организации дорожного движения по ул. Клинической в связи с работами по реконструкции тепловых сетей, сообщает городской дептранс.
В этот период участок между улицами Мичурина и Коммунистической будет недоступен для сквозного проезда. Однако сохранится возможность заездов на внутриквартальные территории, к жилым домам — как со стороны улицы Мичурина, так и со стороны улицы Коммунистической.
Трамвайные пути на время модернизации теплосетевого объекта демонтируют, в связи с чем трамваи №№ 3, 15, 18 будут следовать по измененным маршрутам:
— маршрут № 3 — от ул. Чапаевской через железнодорожный вокзал до автостанции "Аврора";
— маршрут № 15 — от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал до ул. Чапаевской;
— маршрут № 18 — от Постникова оврага через ул. Арцыбушевскую и железнодорожный вокзал до автостанции "Аврора".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????