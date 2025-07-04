Дело о смерти пациента из Сызрани взял на контроль председатель СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине в Сызрани, сообщает ведомство.

В комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина "ВКонтакте" жительница Самарской области написала о несогласии с ходом разбирательств в причинах смерти ее отца.

Она сообщила, что в прошлом году мужчину госпитализировали в одну из больниц Сызрани, однако должное лечение ему не оказывалось. Несвоевременное установление диагноза привело к ухудшению состояния здоровья и переводу в другую больницу — в Тольятти. Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался. Заявительница пожаловалась на неполноту расследования, сообщив, что до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту расследуется уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Михайловичу Олейнику ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — сообщается в телеграм-канале СК.